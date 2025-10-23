Switch 2-versie Warhammer 40000: Rogue Trader krijgt releasedatum

Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat Warhammer 40,000: Rogue Trader naar de Switch 2 komt. Deze verhalende klassieke RPG is momenteel al te spelen op PC, PS5 en Xbox. Vrijwel al die versies zijn zeer goed ontvangen. Of dat op de Switch 2 ook zal zijn lijkt dan ook een gegeven, maar ten tijde van dat artikel was een releasedatum nog niet bekend. Daar is nu verandering in gekomen. Owlcat Games heeft namelijk een nieuwe trailer online gezet, met de releasedatum. Vanaf 11 december kunnen we met deze titel aan de slag. Hieronder kun je de trailer bekijken.

In Warhammer 40,000: Rogue Trader nemen spelers de rol aan van een Rogue Trader, een eeuwenoude dynasty van kapers die met het goedvinden van the Emperor zelf de uiterste randen van het Imperium verkent. Deze toestemming zorgt ervoor dat ze privileges en macht hebben waar anderen enkel van kunnen dromen. Naast dat ze de taak hebben om het Imperium uit te breiden, kunnen ze doen wat ze willen. Om dit te doen staat een gigantisch voidship tot hun beschikking (een soort van stad dat door de ruimte vliegt) met immense vuurkracht en zoveel personeel dat het niet uitmaakt.

Deze mensen volgen hun leider zonder vragen te stellen… en let jij nou net die leider zijn. Behandel je onderdanen met respect of ongenoegen, blijf trouw aan de Emperor of heul met de vijanden van de mensheid… jij maakt de besluiten. Elke keuze die je maakt heeft echter grote gevolgen, niet alleen voor jou, maar voor complete sterrenstelsels.