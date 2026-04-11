[Review] People of Note – Een muzikaal avontuur

Er komen vaak genoeg RPG’s uit voor de Nintendo Switch (2). Echter, het komt niet vaak voor dat een RPG iets bijzonders probeert. People of Note is zo’n bijzondere RPG. Het combineert muziek met RPG en trekt dat tot in de details door. Sinds 7 april 2026 is deze game beschikbaar voor de Nintendo Switch 2. Benieuwd of het een aanrader is? Lees dan snel verder voor onze review van People of Note.

Muziek is alles

People of Note speelt zich af op het het continent Note. Cadence wil graag doorbreken als zangeres en de Noteworthy Song Contest lijkt de uitgelezen kans daarvoor te zijn. Tot haar ongenoegen wordt ze ervoor uitgesloten en begint ze te beseffen dat ze het nu toch echt anders aan moet gaan pakken. Daarom gaat ze op reis om andere muzikanten te vinden voor haar nieuw te vormen band, want die solo-act gaat het hem niet meer worden.

Tijdens haar reis door Note doet ze verscheidene steden aan. Elke regio draait om een bepaald muziekgenre met bijbehorende verandering in visuele stijl van het gebied. Zo heb je bijvoorbeeld de EDM-stad Lumina of de stad vol rap Pyre. Overal vindt ze wel een nieuw, toekomstig bandlid. Uiteindelijk bestaat de band uit vier leden: Cadence zelf, Fret de rocker, Synthia de EDM-ster en Vox de R&B’er. Hoewel het verhaal tot nu toe vrij zachtaardig klinkt, is er op de achtergrond meer gaande. Iets bedreigt namelijk de harmonie van Note en Cadence kan zomaar een sleutelrol gaan spelen.

Daarnaast worden serieuze onderwerpen niet geschuwd. De muziekwereld is niet altijd rozengeur en maneschijn. Vaak genoeg is deze hard en is er onderlinge strijd. Dat geeft People of Note dat beetje extra diepgang en herkenbaarheid. Ook de gedeeltelijke voice-acting helpt om je verbonden te voelen met de personages.

On the beat

Muziek zit door de gehele game verweven. Het begint al bij de naam en het eindigt daar niet. Al vroeg in de game krijg je de eerste muzikale cutscene voorgeschoteld en die zet de toon voor de rest van de game. Als fan van muziek kan je je hart ophalen. De liedjes zijn catchy en verrassend goed voor een game. Gedurende de game komen er heuse bangers langs die ik absoluut vaker op repeat wil horen. Ook zitten er veel woordgrapjes verborgen in de game met verwijzingen naar dingen binnen de muziekwereld.

Toch wel het belangrijkste element van de game is de turn-based combat. Deze draait namelijk ook om muziek, hoe kan het ook anders. Tijdens een gevecht heb je te maken met stanzas. Dit zijn de rondes waarin de bandleden hun actie mogen uitvoeren. In de muziekbalk wordt aangegeven hoeveel beurten je team en de tegenstanders hebben. Dit kan je tactisch inzetten wanneer je merkt dat een stanza een specifiek muziekgenre heeft. Het is dan namelijk handig om het bandlid met dat genre als specialiteit in te zetten voor een skill die hierdoor geboost wordt. Je kan standaard kiezen uit verschillende acties, zoals vechten, skill of rusten, voor elke beurt. Afhankelijk van hoe je de bandleden hebt uitgerust met gear en songstones spelen ze net anders.

Persoonlijk vond ik het vechtsysteem een stuk leuker dan ik had verwacht. Op voorhand was ik lichtelijk sceptisch of zo’n muzikaal gevechtssysteem een succes zou zijn. De vele Quick Time Events die je tijdens het vechten moet uitvoeren om voldoende schade te doen, zorgen ervoor dat je in de muziek opgaat. Alles gaat op de beat van de muziek. Daarentegen moet ik toegeven dat sommige gevechten wat lang kunnen duren en daarmee wat eentonig.

Toegankelijkheid

Naast het vechten kom je tijdens je reis door Note ook vele puzzels tegen. Deze zijn een prettige afwisseling en kunnen afhankelijk van je inzicht nog best lastig zijn. Al heeft de ontwikkelaar daar wat op gevonden. People of Note is namelijk zeer toegankelijk. Bij het opstarten van de game krijg je onmiddellijk de vraag hoe lastig je de combat wil hebben. Er is zelfs een optie om de gevechten met een druk op de knop over te slaan, mocht je er geen zin in hebben. Ik zou daar eerlijk gezegd nooit voor kiezen, want je mist dan een groot portie van wat People of Note leuk maakt. Daarnaast krijg je ook de optie om de puzzels aan of uit te zetten. Ik juich zulke toegankelijkheidsopties alleen maar toe. Weliswaar gaat de kern van de game verloren als je de gevechten en puzzels overslaat, maar voor wie het niet anders kan is het prettig om toch de keuze te hebben om de game te kunnen spelen. Het enige nadeel is dat het ergens zelfs als je op de normale moeilijkheidsgraad speelt te eenvoudig aanvoelt. Het voelt daarom meer als een wat simpelere, laagdrempelige RPG.

Een aanrader?

People of Note is wat mij betreft een geslaagde muzikale RPG. Het is niet zo uitgebreid en diepgaand als sommige andere RPG’s, maar het weet iets bijzonders neer te zetten. Het unieke karakter van de game is dat alles om muziek draait. Daarom zou ik deze game vooral aanraden aan eenieder die van muziek en RPG’s houdt. Het verhaal is dan wel aan de luchtige kant met een wat meer volwassen ondertoon, maar dat kon ik juist waarderen. De gevechten en puzzels zorgen daarnaast voor vermaak gedurende de reis. Ik kan niet zeggen dat People of Note een meesterwerk is, want er is ruimte voor verbetering op het vlak van gevechten die te lang duren, maar vermakelijk is de game wel. Tot en met 21 april 2026 is de game nog voor €21,59 te koop in de Nintendo eShop. Daarna kost de game €23,99.