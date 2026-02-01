[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 6

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

DunHero

Prijs in de Nintendo eShop: €7,99 – 3 februari

DunHero is een snelle fantasy action roguelite waarin elke run weer anders is. Er zijn meer dan 28 verschillende classes om uit te kiezen, en elke held begint met andere krachten, vaardigheden en uitrustingen. Verzamel upgrades, experimenteer met je stijl en wordt elke run weer een beetje sterker. Er zijn in totaal 8 werelden om te verkennen, welke tot de brim vol zitten met unieke vijanden en uitdagende eindbazen. De levels waar je doorheen loopt zijn elke keer anders, met meer dan 600 voorwerpen om te verzamelen. Weet jij het einde te behalen?

Dragon Quest VII Reimagined [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop S1: €59,99 | S2: €69,99 – 5 februari

Dragon Quest VII: Reimagined is een remake van de game Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past die in 2000 verscheen voor de PlayStation 1. In Dragon Quest VII: Reimagined herontdek je een verhaal vol vreugde en verdriet, waarin een ambitieus vriendengroepje erachter probeert te komen waarom hun koninkrijk het laatste eiland ter wereld is. De game heeft een nieuwe grafische stijl, waarin dioramabeelden worden gecombineerd met Akira Toriyama’s iconische personageontwerpen. Verder is het verhaal gestroomlijnd en is er het Moonlighting-systeem, waarmee het mogelijk is om twee beroepen te hebben.

Carmageddon: Rogue Shift [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 6 februari

Carmageddon: Rogue Shift speelt zich af in een post-apocalyptische wereld in het jaar 2050. Nachtmerrieachtige wezens genaamd ‘The Wasted’ vallen elke avond de mensheid aan, die niets anders kunnen doen dan zichzelf in hun wollenkrabbers barricaderen om te overleven. De enige manier om dit te ontsnappen is een dodelijke race: the Carmageddon. Deze dodelijke races beloven macht en zeer kostbare prijzen, maar dat is niet eens het belangrijkste. Ieder die wint mag proberen een reis naar de ruimtehaven te maken welke net achter de bergen ligt. Het is de enige die nog over is, en het is de enige kans die je hebt om deze stervende wereld te verlaten.

Jij besluit aan de Carmageddon mee te doen, met niets meer dan een oude roestbak als auto, wat gevonden benzine en een zelfgemaakt wapen. Je zult het moeten opnemen tegen rivalerende bendes als Autoscum of andere op zichzelf staande racers, alles voor de kans om nieuwe upgrades en wapens te verdienen. Elke overwinning een kleine stap richting de ultieme overwinning.

Wat verder verschijnt in de week van 2 tot en met 8 februari

2 februari – Cloudberry Kingdom

3 februari – Jimmy and the Pulsating Mass

4 februari – Tiny Biomes

4 februari – Delivery of Us

4 februari – World of Unlit

5 februari – 4P GP

5 februari – 4P GP Nintendo Switch 2 Edition

5 februari – Dragon Spira

5 februari – Draw King [Nintendo Switch 2]

5 februari – Lovish

5 februari – Five Hearts under One Roof

5 februari – Chromacell

5 februari – Graviators

5 februari – Traditional Braveswith SESS-AI 2.0

5 februari – Exorcist Survival Horror

5 februari – Magic Rune Stone

5 februari – Sora: Winds of the Jungle

5 februari – Is This Potato?

5 februari – EGGCONSOLE ‘Super Tritorn’ MSX2

5 februari – Cute Bonfire

5 februari – Pin Strike 3

5 februari – Screw Master

5 februari – Hidden Cats in Christmas

5 februari – Find the Four-Leaf Clover

6 februari – Spy Guy Poznan

6 februari – Snow Bros. Classic Collection

7 februari – Trigodpats RPG

7 februari – Jigsaw Reals: Villages

7 februari – Frostholm Isle

