Switch-versie Hunt the Night krijgt releasedatum

Dangen Entertainment en Moonlight Games hebben de releasedatum van Hunt the Night vrijgegeven voor de Switch. De game isoorspronkelijk aangekondigd voor de Switch in 2019, net nadat hun kickstarter project succesvol gefinancierd was. in 2023 verscheen de game daarna op Steam, en nu is het dan eindelijk de beurt aan de Switch-versie. Op 26 februari kunnen we met deze titel aan de slag. De Switch versie wordt daarnaast vergezeld door een update, welke alle veranderingen en verbeteringen met zich meebrengt die sindsdien uitgekomen zijn. Wie benieuwd is naar deze game kan hieronder alvast een trailer bekijken.

Hunt The Night is een actie- en avonturenspel met retro stijl graphics. Het combineert uitdagende combat met een donker fantasy verhaal. Jij speelt Vesper, een lid van the Stalkers, welke de vervallen wereld van Medhram doorkruist. Dit doet je om de wereld te redden van een dodelijke cyclus. De mensheid is namelijk langzaamaan aan het vergaan. Waar de dag nog van de mensen is brengt de nacht dodelijke monsters met zich mee, die elke keer een stukje verder terrein winnen. En waar ‘The Stalkers’ vroeger een groep mensen was met de kracht om deze horrors tegen te houden heeft hun opoffering dit einde alleen maar even uitgesteld. Verken enorme kerkers, leer de patronen van vijanden en ga op de vuist met eindbazen die de mensheid terroriseren.