Launch trailer voor BlazBlue Entropy Effect X

Astrolabe Games en 91Act hebben de launch trailer van BlazBlue Entropy Effect X gedeeld.

De BlazBlue serie is vooral bekend van de vechtgames, maar deze nieuwe titel is anders. Het is een snelle actie roguelite waarin spelers veertien personages uit de serie kunnen kiezen. Daarnaast zijn er twee extra personages uit Dead Cells en ICEY toegevoegd, waardoor er nog meer variatie is in het spel.

Het verhaal speelt zich af in een plek die “the Lab” heet. Hier proberen wetenschappers een wereld te redden die op instorten staat. Wanneer Dr. Mercurius waarschuwt dat het einde dichtbij is, starten ze het project Research of Possibility. Spelers moeten speciale Shards of Possibility verzamelen in de Sea of Possibility. Dit is een gevaarlijke wereld tussen verschillende werelden. De hoofdpersoon, Ace, is de enige die deze plek kan betreden. Terwijl hij steeds dieper duikt, ontdekt hij langzaam de waarheid achter wat er in de wereld en het onderzoek aan de hand is.

Ga jij de game spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!



