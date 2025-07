Interactief verhaal and Roger komt 24 juli uit

Er is een nieuw interactief verhaal aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game and Roger zal op 24 juli 2025 uitgebracht worden door uitgever Kodansha. Wanneer de game eenmaal uit is, kan je de game voor €4,99 aanschaffen in de Nintendo eShop.

De game and Roger bestaat uit drie hoofdstukken die in ongeveer een uur afgerond kunnen worden. Dat maakt het een vrij kort verhaal, waar natuurlijk de impact het belangrijkste is. Het verhaal draait om een meisje dat op een dag wakker wordt en merkt dat iets niet klopt. In de woonkamer zit een man die helemaal niet op haar vader lijkt. Ze rent weg en moet gaan ontdekken wat er aan de hand is.

Hoe lijkt jou deze game? In onderstaande trailer, bedoeld voor de Steam-release, krijg je een eerste glimp van wat deze game in petto heeft.