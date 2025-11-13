Home Nieuws Game Nieuws Switch 2-editie Hello Kitty Island Adventure verschenen

Switch 2-editie Hello Kitty Island Adventure verschenen

Hello Kitty Island Adventure Switch 2-editie

Vanochtend schreven we nog over de aanstaande gratis content update 4 voor Hello Kitty Island Adventure. En vanmiddag was er ineens het verrassende bericht over de komst van een digitale Switch 2-editie. De Hello Kitty Island Adventure Nintendo Switch 2 Edition is vanaf heden verkrijgbaar in de Nintendo eShop. De Switch 2-uitgave kost €49,99. Wie de Switch-versie in zijn bezit heeft kan de game voor €10 upgraden naar de Switch 2-variant. De belangrijke vraag is natuurlijk: wat voegt deze S2-editie toe?

Verbeteringen Switch 2-editie:

  • Begin aan je gezellige avontuur naar Vriendschapseiland met hogere framerates en vloeiendere beelden
  • Vieren, aanpassen en creëren zag er nog nooit zo goed uit! Geniet van verbeterde resolutie op het Nintendo Switch™ 2 systeem
  • Spelen met je vrienden is leuker met CameraPlay!
  • Liever spelen met een muis? Joy-Con™ muisondersteuning is hier.

Ga jij voor de Switch 2-editie van Hello Kitty Island Adventure?

