Switch 2-editie Hello Kitty Island Adventure verschenen

Vanochtend schreven we nog over de aanstaande gratis content update 4 voor Hello Kitty Island Adventure. En vanmiddag was er ineens het verrassende bericht over de komst van een digitale Switch 2-editie. De Hello Kitty Island Adventure Nintendo Switch 2 Edition is vanaf heden verkrijgbaar in de Nintendo eShop. De Switch 2-uitgave kost €49,99. Wie de Switch-versie in zijn bezit heeft kan de game voor €10 upgraden naar de Switch 2-variant. De belangrijke vraag is natuurlijk: wat voegt deze S2-editie toe?
Verbeteringen Switch 2-editie:
- Begin aan je gezellige avontuur naar Vriendschapseiland met hogere framerates en vloeiendere beelden
- Vieren, aanpassen en creëren zag er nog nooit zo goed uit! Geniet van verbeterde resolutie op het Nintendo Switch™ 2 systeem
- Spelen met je vrienden is leuker met CameraPlay!
- Liever spelen met een muis? Joy-Con™ muisondersteuning is hier.
Ga jij voor de Switch 2-editie van Hello Kitty Island Adventure?