Switch 2-editie Hello Kitty Island Adventure verschenen

Vanochtend schreven we nog over de aanstaande gratis content update 4 voor Hello Kitty Island Adventure. En vanmiddag was er ineens het verrassende bericht over de komst van een digitale Switch 2-editie. De Hello Kitty Island Adventure Nintendo Switch 2 Edition is vanaf heden verkrijgbaar in de Nintendo eShop. De Switch 2-uitgave kost €49,99. Wie de Switch-versie in zijn bezit heeft kan de game voor €10 upgraden naar de Switch 2-variant. De belangrijke vraag is natuurlijk: wat voegt deze S2-editie toe?

Verbeteringen Switch 2-editie:

Begin aan je gezellige avontuur naar Vriendschapseiland met hogere framerates en vloeiendere beelden

Vieren, aanpassen en creëren zag er nog nooit zo goed uit! Geniet van verbeterde resolutie op het Nintendo Switch™ 2 systeem

Spelen met je vrienden is leuker met CameraPlay!

Liever spelen met een muis? Joy-Con™ muisondersteuning is hier.

Ga jij voor de Switch 2-editie van Hello Kitty Island Adventure?