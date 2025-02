System Shock 2: 25th Anniversary Remaster komt naar de Switch

Goed nieuws voor liefhebbers van System Shock: System Shock 2 krijgt een remaster in het teken van de 25e verjaardag van de game. Nightdive Studios kondigt vandaag System Shock 2: 25th Anniversary Remaster aan en bevestigt direct dat deze ook naar de Nintendo Switch komt. De releasedatum is nog niet bekend, maar deze zal worden onthuld tijdens de aankomende Future Game Show Spring Showcase. Kijken dus!

Wie kan rekenen, of wie zijn System Shock-kennis paraat heeft, weet dat het origineel alweer uit 1999 stamt. Hoog tijd voor een remaster van deze klassieker dus! De futuristische indiehorror System Shock 2 is natuurlijk een zeer geliefde titel in de gamewereld, aangezien deze aan de haal ging met de manier waarop er gewoonlijk een verhaal werd verteld in een first-person game. De game heeft dan ook flink wat awards gewonnen, en werd zelfs Game of the Year. Hoe die remaster er precies uit gaat zien en welke nieuwe features er gaan zijn, lijkt nog niet bekend.

Het project zelf is niet nieuw. De studio is al langer bezig met deze remaster en noemde het voorheen System Shock 2: Enhanced Edition. Zo ook in de gameplaytrailer die ze een tijd terug uitbrachten. Nu lijkt een release onder de nieuwe naam ineens wel heel dichtbij!