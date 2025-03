System Shock 2: 25th Anniversary Remaster krijgt releasedatum en trailer

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster werd eerder dit jaar al aangekondigd, vandaag is ook duidelijk geworden per wanneer we met de game aan de slag kunnen gaan. Tevens is er een gloednieuwe trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bekijken. We moeten nog zo’n 3 maandjes wachten op System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, vanaf 26 juni dit jaar zal de game verkrijgbaar zijn.

System Shock: System Shock 2 komt alweer uit 1999 en daarmee is het ruim 25 jaar later de hoogste tijd voor een remaster, welke onder andere naar Nintendo’s hybride console zal komen. Het project zelf loopt overigens al een tijdje. De studio was al langer bezig met deze remaster en noemde het voorheen System Shock 2: Enhanced Edition. Voor deze remaster zijn alle filmpjes, texturen, personages en wapenmodellen flink verbeterd. Verder is de co-op-multiplayer onder handen genomen en zullen er nog tal van andere verbeteringen aanwezig zijn die de game een stuk moderner moet laten aanvoelen.

