Deze Super NES-spellen komen volgende week naar Nintendo Switch online

Over precies een week kunnen NSO-leden aan de slag met vier klassiekers die oorspronkelijk op de Super NES verschenen. Dit is vandaag bekendgemaakt middels een video op het YouTube-kanaal van Nintendo of America, al is deze informatie ook te vinden in de Nintendo Switch Online-app op jouw console. De games die vrijdag 28 maart worden toegevoegd zijn NOBUNAGA’S AMBITION, NOBUNAGA’S AMBITION: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire en Uncharted Water: New Horizons. Dat betekent dat er ditmaal iets tussen zit voor fans van strategiespellen en RPG’s!

Alle titels komen uiteraard voorbij in de video die vannacht is geüpload. Dus ben je benieuwd naar deze SNES-spellen? Bekijk dan onderstaande video voor een impressie!