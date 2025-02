TactiCats brengt deze maand multiplayer-chaos naar de Switch

Er zitten nogal wat kattenliefhebbers in de redactie van Daily Nintendo, dus als er een nieuwe game uitkomt in het teken van deze pluizige viervoeters, zijn we er natuurlijk als de kippen (of kitten?) bij. Deze maand is het de beurt aan TactiCats, ontwikkeld door HungryDingo. Pineapple Works maakt bekend dat de multiplayergame op 20 februari uitkomt. Ook op de Nintendo Switch. Prrrrrrachtig nieuws!

Katten worden vaak gezien als de belichaming van pure chaos, en dat is precies waar deze game om draait. In TactiCats speel je natuurlijk als zo’n poezenbeest en neem je het op tegen drie tegenstanders – de poezenbeesten die jij moet inmaken. De trailer barst van de klassieke kattencapriolen! Denk aan verstoppen in kartonnen dozen, de hond van de buren het leven zuur maken of je de schrik laten aanjagen door een komkommer. Je speelt deze game lekker thuis op de bank tegen je vrienden. Er zijn vier gevarieerde gamemodi om uit te kiezen. Daarbij speel je steeds meer katten vrij en ontdek je geheime uitdagingen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je met je vrienden kunt uitvechten wie de meest venijnige kat is.

TactiCats zal digitaal verkrijgbaar zijn en gaat € 5,99 kosten.

Zoek je nog meer games waarin katten de show stelen? Wat dacht je bijvoorbeeld van Stray en Little Kitty, Big City?