South of Midnight krijgt releasedatum (S2)

Tijdens de Game Awards in december kondigden de makers achter South of Midnight aan dat hun game in de lente van 2026 naar de Switch 2 en de PlayStation 5 komt. Ze deden deze aankondiging vlak nadat ze de game award voor Games For Impact in ontvangst namen. Vandaag onthult de studio een precieze releasedatum: op 31 maart verschijnt de game digitaal voor zowel de Switch 2 als PlayStation 5.

South of Midnight is een action adventure game die is gemaakt door Compulsion Games en uitgegeven door Microsoft. Het verhaal van de game is een soort modern sprookje. In de game speel je met Hazel waarmee je wezens ontmoet in een fantasierijke en macabere wereld. Wanneer een ramp haar geboortestad treft wordt Hazel opgeroepen om een weaver te worden, een magische hersteller van gebroken banden en dolende zielen. Met deze krachten zal Hazel gevaarlijke wezens confronteren en bedwingen, het mysterie ontrafelen over haar families gedeelde verleden en een weg vinden naar een plek die als thuis voelt. Mocht je meer willen zien/lezen, dat kan hier op de officiële website.

Staat South of Midnight op jouw wensenlijstje? Geniet dan vooral van de nieuwe releasedatumtrailer hieronder!