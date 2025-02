On Your Tail krijgt nieuwe releasedatum

Eind 2023 is On Your Tail aangekondigd, een ‘zomers detective verhaal life-sim’. Een interessant gegeven waar blijkbaar nogal wat werk inzat, want de game is verschillende keren uitgesteld. Uiteindelijk verscheen deze titel afgelopen december op Steam, waar de reviews momenteel erg positief zijn. Of dat ook zal gelden voor de Switch-versie zullen we binnenkort achter komen, want er is eindelijk een nieuwe releasedatum verschenen. De switch-versie van On Your Tail zal vanaf 13 maart te downloaden zijn via de eShop. Om dit bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

On Your Tail speelt zich af in het zeedorpje Borgo Marina in Italië. Jij volgt het verhaal van Diana, een detective die op vakantie gaat naar deze zomerse plek om te ontspannen op het strand. Maar die vakantie wordt al snel verstoord door een mysterie dat je aandacht nodig heeft. Gelukkig krijg je tijdens het oplossen van dit mysterie ook tijd om te ontspannen met spelletjes op het strand, vissen of het koken van heerlijke lokale gerechten. De game wordt ontwikkeld door Memorable Games, een Italiaans team dat vooral inspiratie vond in hun eigen kindervakanties aan de Italiaanse kust. Verwacht dus veel charmante plekken die gebaseerd zijn op echte locaties, maar dan met een dierlijke twist.