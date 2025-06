Tamagotchi Plaza verschijnt vandaag op Nintendo de Switch en Switch 2

De populaire shopsim Tamagotchi Plaza is vanaf vandaag beschikbaar op Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. Dit is de nieuwste toevoeging aan de Tamagotchi Connection: Corner Shop-serie en brengt een vrolijke winkelervaring vol bekende Tamagotchi-personages.

De game speelt zich af in Tamahiko Town op de Tamagotchi Planeet. Je kunt aan de slag in verschillende winkels, zoals de tandarts om gaatjes te behandelen, de brillenwinkel om de perfecte bril te maken, en de Afternoon Tea Shop waar je tafels met lekkernijen dekt. Met de Nintendo Switch 2-versie krijg je maar liefst drie extra winkels erbij, waarbij je ook muisbesturing kunt gebruiken. In totaal zijn er nu 15 winkels om te beheren. Je bouwt de reputatie van je winkels uit en trekt zo steeds meer Tamagotchi-klanten aan. Je helpt hen met hun problemen en zorgt ervoor dat de winkels en het stadje bruisen van leven. Voor het eerst is er ook een offline modus voor twee spelers, zodat je samen met familie of vrienden aan de slag kunt.

Ben jij klaar om jouw eigen Tamagotchi winkels te runnen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de lauch trailer!