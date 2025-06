Turok Trilogy Bundle komt naar de Nintendo Switch

Goed nieuws voor fans van klassieke actie! Op 31 oktober 2025 verschijnt de Turok Trilogy Bundle als fysieke release voor Nintendo Switch. Deze bundel bevat drie legendarische titels op één cartridge: Turok, Turok 2: Seeds of Evil en Turok 3: Shadow of Oblivion. Eerder waren de games alleen los verkrijgbaar via Limited Run.

In het eerste deel reist Turok door een tijdloze, gevaarlijke wereld om een kwaadaardige overlord te stoppen die het universum wil overheersen met een oud artefact, de Chronoscepter. In Turok 2 neemt hij het op tegen een nieuwe dreiging, de Primagen, die de aarde wil samensmelten met een duistere wereld. Deel drie volgt de avonturen van Joseph en Danielle Fireseed, die het opnemen tegen de sinistere Oblivion en zijn volgelingen. Met intense gevechten, spannende omgevingen en een flinke dosis avontuur.

