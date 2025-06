Double Dragon Revive komt toch naar de Nintendo Switch

Vorig jaar werd Double Dragon Revive aangekondigd, een nieuw deel in de populaire beat ‘em up franchise. De game stond gepland voor PC en consoles, maar van een Switch-versie was op het moment van aankondiging geen sprake. Daar is gisteravond echter verandering in gekomen. Tijdens de Arc System Works Showcase presentatie is namelijk bekend gemaakt dat de game toch op de planning staat voor de Nintendo Switch. Dat was te zien tijdens de nieuwe showcase trailer, welke tevens bijna 5 minuten aan nieuwe gameplay liet zien. Deze trailer kun je hieronder bekijken. Double Dragon Revive verschijnt op 23 oktober op de Nintendo Switch.

Double Dragon Revive is tegelijkertijd een ode en een aanvulling op de populaire Double Dragon franchise. Het speelt zich af in dezelfde wereld als het origineel uit 1987, waarbij je de gebroeders Lee volgt op een avontuur door een post-apocalyptische wereld. Het is een compleet nieuw verhaal, maar herintroduceert een heleboel oudere personages uit de Double Dragons games. De gameplay zelf is simpel genoeg: loop horizontaal door het beeld terwijl je de vele vijanden die je tegenkomt introduceert aan de dodelijke vuisten van de hoofdpersonages. Het gebruikt dezelfde simpele en intuïtieve gameplay als vroeger, maar dankzij de vele strategieën die je kunt toepassen (plus de wapens die je zult kunnen vinden en gebruiken) is dit een arcade ervaring als geen ander!