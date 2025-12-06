[Review] Shuten Order – Nintendo Switch 2 Edition – Is het echt nodig?

Begin september verscheen de nieuwste game van de grote namen Kazutaka Kodaka, Takumi Nakazawa en Takekuni Kitayama. De game, genaamd Shuten Order, deed iets wat niet vaak eerder werd gezien: een combinatie van meerdere genres die samen een verhaal vormt. Wij waren lyrisch over de game en raadden Shuten Order absoluut aan, met de kanttekening dat de verschillende genres je wel moeten aanspreken. Onze review kan je hier teruglezen als je hem nog niet hebt gelezen. Vrij onverwacht werd laatst een Nintendo Switch 2 Edition aangekondigd van deze game en wij hebben die gespeeld. Deze korte review draait daarom om de vraag of Shuten Order – Nintendo Switch 2 Edition de moeite waard is of dat je het net zo goed bij de Switch-versie kan laten. Benieuwd? Lees dan snel verder!

Een klein prijskaartje

De originele game is al sinds de release in de Nintendo eShop te koop voor €49,99. Wanneer je deze versie al in bezit hebt, kan je de game upgraden naar de Switch 2-versie voor €2,49. Daarnaast is voor nieuwkomers het ook mogelijk om gelijk de Switch 2-versie aan te schaffen voor €52,48. Naar mijn mening is het een laag prijsje voor een upgrade. Daarmee is de kans groot dat je de upgrade meepikt als je de game nog moet spelen en een Switch 2 bezit. Als je de game al hebt gespeeld daarentegen, dan zie ik niet het nut van deze upgrade. Ik behoor tot de laatste categorie, maar alsnog heb ik de game een nieuwe kans gegeven.

De upgrade heeft gevolgen voor hoeveel opslag het inneemt. Door de upgrade te installeren neemt de game opeens 26,8 GB in in plaats van 13,8 GB. Daardoor is de game haast verdubbeld in grootte, maar is dat in verhouding tot wat de upgrade doet? Ik ben van mening van niet.

Weinig verbeteringen

Eerlijk gezegd was ik dus nogal verbaasd toen ik las dat er een Switch 2-versie aan zou komen. Toen ik de game op de Switch 2 speelde, had ik niet het gevoel dat ik echt wat miste. Vandaar dat ik ook met lichte verwarring deze vernieuwde versie opstartte. In eerste instantie vielen mij de verbeteringen amper op. Ze zijn bovendien ook minimaal. Het gaat om een variabele framerate van 60 tot 120 frames per seconde en de optie voor muisbesturing. Persoonlijk vind ik alleen de muisbesturing een verbetering, want mij viel die framerate amper op. Al kan het zijn dat het voor andere spelers het wel beter merkbaar is, omdat ze er gevoeliger voor zijn. De muisbesturing is vooral handig wanneer je wat met de cursor wil aanwijzen of aanklikken. Dat kan net wat sneller dan wanneer je de stick gebruikt. Desondanks is het niets waardoor de game stukken beter wordt. Het is vooral nice-to-have.

Al met al biedt Shuten Order – Nintendo Switch 2 Edition vooral wat kleine verbeteringen en een nieuwe manier van besturen. De verschillen mogen dan minimaal zijn, maar daar is de prijs ook naar. Ik zou niet snel vanwege deze upgrade de game opnieuw gaan spelen, daarvoor zijn de verschillen te klein. Het is eerder nuttig voor wie de game nog moet spelen en de beste versie van de game wil ervaren.