Furukawa zegt dat Switch Online beschikbaar blijft voor de Switch 2

Ook op de Switch 2 zullen we ongetwijfeld weer talloze potjes Smash, Mario Kart en Splatoon gaan spelen. Hoewel de meeste van ons er waarschijnlijk al vanuit gingen dat Nintendo hun Switch Online service overdraagt voor de Switch 2 heeft Nintendo president Shuntaro Furukawa het nu tijdens een vergadering met investeerders nogmaals officieel bevestigd. Nadat hem vervolgens werd gevraagd over de “toekomstige online strategie van Nintendo” zei hij dat Nintendo “uitgebreide diensten” zal bieden. Hij wil dat gebruikers “genieten van hun ervaring” met de hardware. Furukawa heeft het tijdens de vergadering ook gehad over het totale aantal Switch Online abonnees. Hij gaf aan dat er weinig zijn bijgekomen bovenop de 34 miljoen leden die er afgelopen september waren.

Er werd ook nog ingegaan op het Switch Online Playtest Program. Volgens Furukawa is het doel van deze tests om: “de resultaten en andere lessen uit dit initiatief te benutten in toekomstige Nintendo Switch Online-diensten”. Hij is helaas niet verder ingegaan op wat deze “toekomstige diensten” moeten inhouden.

De Switch Online service bevat op dit moment meerdere retro bibliotheken van diverse retro consoles door de jaren heen. Verder kun je uiteraard online spelen en kun je gebruik maken van exclusieve deals in de eShop. Ook is er nog een heel Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket. Dit pakket geeft je onder andere toegang tot nog meer retro console bibliotheken en DLC’s voor diverse Switch-games. Wie weet wat Nintendo allemaal nog meer aan hun service kan toevoegen.