De eerste twee DLC voor Sonic Racing: Crossworlds jaar twee zijn onthuld

Het is bijna een jaar geleden dat Sonic Racing:Crossworlds verscheen en hoewel er nog twee DLC moeten verschijnen, zijn er al twee nieuwen aangekondigd. En het zijn weer bijzondere samenwerkingen. Deze werden allemaal aangekondigd in een Sonic 35th Anniversary trailer tijdens Summer Game Fest.

Allereerst zijn de maanden onthuld dat de laatste twee samenwerkingen van het eerste jaar moeten verschijnen. Zo komt Teenage Mutant Ninja Turtles uit in July en Avatar Legends in oktober. Een exacte datum is helaas nog niet bekend, maar onderstaande trailer heeft wel wat nieuwe beelden. Ook werd er dus een korte blik geworpen op de toekomst na Avatar Legends. Zo zullen er samenwerkingen met Godzilla en Evangelion verschijnen. Hier zijn nog geen lanceerperiodes van bekend, maar alleen een “coming soon”. Het ziet er dus naar uit dat Sonic Racing: Crossworlds nog verder gaat met interessante samenwerkingen.

Tot slot liet de trailer nog zien dat er een Sonic Pico Park in ontwikkeling is. Hier is behalve wat gameplay verder niets over onthuld.