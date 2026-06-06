Releasedatum Lou’s Lagoon bekend + nieuwe trailer

Dat Lou’s Lagoon naar de Nintendo Switch zou komen is al een tijdje bekend. Begin 2022 werd de game al aangekondigd voor de Switch, met in 2025 een mededeling dat het die zomer zou verschijnen. Dat heeft het helaas niet gehaald, maar daar komt nu verandering in. Tijdens de Wholesome Direct van vandaag is namelijk bekend geworden dat we vanaf 9 augustus met deze titel aan de slag kunnen. Benieuwd naar deze ‘Seaplane Delivery’ game? Een nieuwe trailer is uiteraard ook verschenen, deze kun je hieronder bekijken. Overigens mochten wij in 2024 de game al eens proberen. Als je wilt weten waarom we sindsdien al gretig op een releasedatum wachten kun je hier klikken.

In Lou’s Lagoon beheren jij en je oom een goedlopende seaplane delivery service… tot op een dag je oom op mysterieuze wijze verdwijnt. Het is nu aan jou om dit bedrijf in leven te houden, de eilanden met elkaar te verbinden en het mysterie van zijn verdwijning op te lossen. Met je handige stofzuiger, the Swirler 2000, ga je op pad om de Limbo Archipelage te verkennen. Vind materialen, maak wat je nodig hebt en voldoe aan de leveringen van je klanten in een prachtige wereld vol geheimen en verassingen. Upgrade je vliegtuig, niet alleen om rond te komen, maar ook om uitdagingen aan te gaan en om aan races mee te doen. Geniet van de kleurrijke tropische wereld daar beneden, en vergeet vooral niet je ogen open te houden. Verborgen schatten of geheimen kunnen namelijk zomaar aanwijzingen geven over de verdwijning van je oom.