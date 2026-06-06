Eerste nieuwe Virtua Fighter in 20 jaar, Virtua Fighter Crossroads, onthuld

Vannacht werd er een gloednieuwe Virtua Fighter aangekondigd. Deze game, Virtua Fighter Crossroads, is ontwikkeld door RGG Studio en moet in 2027 verschijnen. Het zal de eerste écht nieuwe game in zo’n 20 jaar zijn. Hiervoor verscheen Virtua Fighter 5 in 2006 met vele variaties die erna kwamen. Zo verscheen recentelijk de game ook op Switch 2. Voor dit nieuwe deel is echter nog niet bekend voor welke platformen die exact zal verschijnen.

Na een trailer tijdens Summer Game Fest is de game uitgebreid aan bod gekomen in een speciale showcase die los verschenen is. Hieruit bleek dat Crossroads niet zomaar een fighting game is. De game focust echt op de verhalende aspecten door de ogen van vier verschillende personages. De verschillende personages hebben hun eigen redenen, maar zijn allemaal belast door hun verleden. Deze personages komen allemaal met elkaar in contact in een lastige periode in de wereld.

Het speelt zich af in Vilasapara, een stad in een onbekend land overspoeld door criminelen en de president probeert het land weer uit het slop te trekken. Zo haalt die een ondergronds vechttoernooi in het daglicht, maar waarschijnlijk gaat er meer schuil achter dat plan. Als speler verken je de verschillende districten van de stad. Naast de standaard verhaallijn is er ook genoeg te beleven met verschillende side quests met extra verhaallijnen

Nieuwe generatie gevechten

Natuurlijk blijft de game een fighting game. Volgens SEGA zal het echt een nieuwe generatie voor de franchise worden. Zo zullen er gevechten zijn met meerdere tegenstanders en boss fights. Natuurlijk zijn er ook opties voor Versus en lokale en online opties om je skills te testen. De eerste beelden van de gevechten en alle details met de filosofie erachter is in onderstaande showcase te vinden. Je kunt ook de uitgebreide trailer bekijken als je puur gamebeelden wilt zien. Dat kan hier.