Vessels of Decay komt deze zomer naar de Nintendo Switch

Vessels of Decay is een gloednieuwe game die net is aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch. Uitgever Headup en ontwikkelaars Simon Jakobsson en Aurora Punks maakten dit nieuws bekend door middel van een trailer op YouTube. De trailer is hieronder te bekijken. De game wordt in de zomer van 2025 verwacht. Voor nu is het afwachten wat de precieze releasedatum gaat worden.

De game pakt Scandinavische folklore en combineert het met snelle actie. En dat alles in een pixelart-jasje. Je volgt in Vessels of Decay het verhaal van Freya en Mud. Zij moeten allerlei wezens die op Scandinavische folklore gebaseerd zijn zien te verslaan. Al zal dat niet zo gemakkelijk gaan, want de vijanden zullen het uiterste van je vergen.

Hoe lijkt jou Vessels of Decay? Laat het ons weten in de reacties!