The Art of Cuphead: The Delicious Last Course is nu verkrijgbaar

Ben jij fan van Cuphead en zou je graag meer willen weten over de ‘behind-the-scenes’-kant van de game? Laat uitgever Dark Horse nu nét een boek hebben uitgebracht met precies dat doel voor ogen: The Art of Cuphead: The Delicious Last Course. Zoals de naam al suggereert, is het voornamelijk gericht op de later uitgekomen DLC. Desondanks heeft het boek toch zeker 300 pagina’s gevuld met artwork en informatie.

The Art of Cuphead: The Delicious Last Course geeft je een kijkje achter de schermen van de populaire run-and-gunner. Ontdek concept art, ideeën die uiteindelijk de game niet hebben gehaald, en meer. Dit is overigens niet het eerste Cuphead-artbook dat uitkomt. Enkele jaren terug kwam er een uit in het teken van de hoofdgame, gewoon genaamd ‘The Art of Cuphead‘.

Een deal met de duivel

Cuphead viel meteen al op door zijn prachtige vintage artstyle, die spelers weer helemaal mee terugnam naar de tekenfilms van vroeger. Maar ondanks deze nostalgische look staat Cuphead niet bepaald bekend als een makkelijke game. Als hoofdpersonage Cuphead (en zijn kameraad Mugman als je de game co-op speelt) heb je aan het begin van de game flink pech in het casino, en verkoop je vanzelfsprekend je ziel aan de duivel om alles te kunnen betalen. Gedurende de game neem je het op tegen een scala aan bosses, om uiteindelijk ook in oog te komen met de duivel zelf en je ziel terug te winnen – of niet…

De DLC, The Delicious Last Course, introduceert een nieuw personage: Ms. Chalice, een geest die graag weer een eigen lichaam wil. Cuphead en Mugman schieten haar te hulp. Samen gaan ze op zoek naar de ingrediënten voor een recept voor een speciaal koekje dat hierbij moet helpen.

