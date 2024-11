Hogwarts Legacy 2 meets… Harry Potter?

Dat er een vervolg gaat komen voor Hogwars Legacy, is inmiddels geen geheim meer. Nadat er enige tijd geleden een vacature opdook die hoogstwaarschijnlijk om Hogwarts Legacy 2 ging, heeft Warner Bros het vervolg zelf inmiddels ook bevestigd. Niet zo gek, aangezien deel 1 een van de meest populaire games van 2023 was. Als alles volgens plan gaat, kunnen we Hogwarts Legacy 2 in 2026 verwachten. Verder is er in principe nog niets bekend over hoe dit eruit gaat zien.

Dat gezegd hebbende, heeft David Haddad in een gesprek met Variety een opmerkelijke uitspraak gedaan over Hogwarts Legacy 2. Zo geeft hij namelijk aan dat verhaalelementen uit het vervolg terug zullen komen in de Harry Potter HBO-serie, die eveneens in 2026 moet uitkomen. En die serie gaat gewoon de zeven boeken volgen. Wat deze overlap precies inhoudt, wil hij nog niet met de wereld delen. Gaat deel 2 zich afspelen rond of vlak voor de tijd waarin Harry Potters eigen verhaal zich afspeelt? Of gaan ze nieuwe verhaalelementen introduceren in de serie, en mogelijk dus bepaalde aspecten van de boeken aanpassen of weglaten? Ook over de HBO-serie is nog relatief weinig bekend, dus het blijft voorlopig nog even bij speculatie.

Als deel 2 zich inderdaad rond de jaren 90 zou gaan afspelen, is dat een flinke sprong voorwaarts in de tijd, aangezien Hogwarts Legacy eind 19e eeuw plaatsvond. Hoewel er wel enkele knipogen naar de boeken in de game zaten, zoals een aantal prominente personages, stond het verhaal in principe op zichzelf. Als we Haddad mogen geloven, lijkt daar in Hogwarts Legacy 2 dus verandering in te komen.

Waar hoop jij dat Hogwarts Legacy 2 over zal gaan? Goed idee om het verhaal te koppelen aan de tv-serie, of juist niet?