The Bagman brengt retrohorror naar Nintendo Switch

Met The Bagman laat Bad Tasty zien dat je geen fantastische graphics nodig hebt voor een meeslepende horrorervaring. De nieuwe point-and-click-game gaat voor een 16-bit retrostijl. Er is nog geen release window bekend.

The Bagman gooit je in een klassiek horrorscenario: wanneer aan avondje babysitten een lugubere wending krijgt, moet jij Eloise helpen de avond te overleven. De baby is namelijk niet het enige dat slaapt in dit huis… De game is door en door retro, en is niet alleen ontworpen met een ouderwetse look, maar is ook ontworpen op en voor hardware uit gametijden van weleer: de Sega Genesis/Mega Drive. Compleet met alle beperkingen die daarbij horen. Door en door retro dus. Survival horror en stealth staan in The Bagman centraal. Je wordt voortdurend achtervolgd door allerlei kwaadaardigs, maar met de juiste vaardigheden kun je ze om de tuin leiden. En let op, want er gebeurt vanalles in deze game, zelfs als jij er zelf niet bij bent. In deze point-and-click-game kun je bovendien andere personages bevelen geven. Doe dat wel met zorg, want als ze om het leven komen, is dat niet meer omkeerbaar. Dat gezegd hebbende, heeft Bad Tasty zich flink uitgesloofd als het gaat om death animations. Er zijn een hoop manieren waarop jij, je vrienden of vreemden het loodje kunnen leggen.