Theme song 007 First Light is van Lana del Rey

James Bond zou James Bond niet zijn zonder een introductie met een epische theme song. Voor de aankomende game 007 First Light wordt dan ook geen uitzondering gemaakt. Eerder vandaag werd het nummer onthuld. Dit nieuws volgt kort na de aankondiging dat de Switch 2-versie van de game wederom is vertraagd.

Het nummer wordt vertolkt door niemand minder dan Lana del Rey. Daarmee voegt zij zich bij een indrukwekkend lijstje artiesten die James Bond-nummers hebben gemaakt, van Adele en Madonna tot Duran Duran en Tina Turner. De theme song ontstaan uit een samenwerking met componist David Arnold. Hij heeft al vaker aan muziek voor James Bond-films gewerkt en weet dus precies wat voor nummer First Light nodig heeft. Of dat gelukt is, kun je zelf beoordelen door het nummer onder aan dit artikel te beluisteren. Of op Spotify en andere muziekdiensten natuurlijk. Morgen zal ook de bijbehorende videoclip op YouTube verschijnen.