Youtuber maakt 3D-print van gelekte Switch 2-designs

Vorige week lekten er plots wat 3D-modellen van wat de Switch 2 zou moeten worden. Het kon dan ook niet lang duren voordat fans er met de designs aan de haal zouden gaan. En wat blijkt? Amper 2 dagen later komt Youtuber 小宁子 XNZ met een 3D-print van de modellen. Ze toont het design trots in een Youtube-video (via Nintendo Life):

In de video legt 小宁子 XNZ uit dat zij de designs al langer had liggen, maar dat ze de leak een mooi moment vond om haar 3D-prints te tonen. Ze geeft ook aardig wat details over de performance-upgrade ten opzichte van de huidige Switch en noemt de Switch 2 krachtiger dan de PlayStation 4 en Xbox One. Maar we moeten natuurlijk wel realistisch zijn: we weten niet wie haar bronnen zijn. Neem alles dus met een behoorlijke korrel zout.

Dat gezegd hebbende, is het wel interessant om te bekijken. De tweede USB-C-port, de grotere Joy-Con-controllers en het grote scherm geven een aardig beeld van de gelekte documenten. Maar of het echt waar is, moeten we natuurlijk nog zien. Eén ding is in ieder geval zeker: voor fans kan die officiële aankondiging niet snel genoeg komen.