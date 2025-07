Nieuwe (Japanse) trailer voor Shuten Order

Uitgever DMM Games en ontwikkelaars Too Kyo Games en Neilo hebben een nieuwe trailer gedeeld voor Shuten Order. Helaas is er geen Engelstalige variant, dus we zullen het moeten doen met de Japanse versie. Hoe dan ook is het leuk om weer een nieuwe glimp van de game te krijgen. Twee weken geleden nog werden middels een trailer de mysterieuze engelen Himeru en Mikotoru voorgesteld.

Shuten Order verschijnt op 5 september voor de Nintendo Switch. Deze ‘multi-genre’-game centreert zich rond een spannend verhaal vol mysterie en intrige. In de lijn van de Danganronpa-spellen is de inzet in Shuten Order hoog: het einde van de mensheid is in zicht. Maar dat is misschien nog wel het minst vreemde. Jij speelt namelijk Rei Shimobe, de ‘herrezen’ versie van de vermoorde oprichter van religieuze organisatie Shuten Order. Deze orde is zo populair dat het zelfs een eigen staat heeft gesticht: Shuten. Maar jouw wederopstanding is niet goed gegaan. Niet alleen ben je je herinneringen kwijt, maar je hebt ook nog maar vier dagen te leven. Gelukkig verschijnen er als geroepen twee ‘engelen’ die je de oplossing op een presenteerblaadje aanbieden. Als jij achterhaalt wie jouw oorspronkelijke zelf heeft vermoord, dan zal je reïncarnatie volmaakt worden. Dat wordt aanpoten dus… Mocht je meer willen weten over de game, neem dan vooral een kijkje op de officiële website.

Staat Shuten Order op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!