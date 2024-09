[Preview] Gex – Hoe ver durft Limited Run Games te gaan?

Er gebeurt zoveel op gamescom, maar vaak zijn de onverwachte dingen het leukst. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Limited Run Games. In eerste instantie zou ik hier vooral naartoe gaan om te praten over hun aanbod qua speciale fysieke edities van games. Dat liep iets anders dan gedacht; op een positieve manier!

Allereerst het beloofde gesprek

Mochten jullie Limited Run Games niet kennen: deze uitgever en distributeur richt zich met name op het uitbrengen van fysieke games die normaal gesproken niet zo snel fysiek uitgegeven zouden worden. Overigens zijn dat meestal niet ‘gewone’ releases van games, maar met zorg uitgewerkte speciale edities. Sommige zijn gelimiteerd, maar tegenwoordig werken ze vaker op een andere manier. Ze bieden een fysieke release een aantal weken aan, waarna de productie stopt. Zo krijgt iedere fan van de game een kans om de game aan te schaffen. Is er dus minder interesse, dan heb je in de toekomst wellicht een zeldzamere game in handen. Is de game erg gewild, dan is die zeldzaamheid misschien wat minder.

Het doel is echter niet om zeer gelimiteerde games te maken. Zij willen natuurlijk ook graag dat hun speciaal uitgebrachte fysieke versies goed verkopen. De bijzondere edities helpen daar zeker bij. Op de website is op het moment van schrijven onder andere een hele mooie editie van STAR WARS: Bounty Hunter te verkrijgen. Zo waren en zijn er nog veel meer prachtige uitgaven van games te vinden. Naast games is het trouwens ook mogelijk om speciale merchandise aan te schaffen, waaronder een selectie aan vinyl.

Gex kwam als een verrassing

Na dit interessante gesprek over het distributiegedeelte van Limited Run Games, kwamen de zelf uitgegeven games ter sprake. Hier beperken ze zich echt tot een select aantal games. Het gebeurt eigenlijk vaker dat er een samenwerking wordt aangegaan met bijvoorbeeld een bedrijf als Konami, dan dat ze zelf als uitgever optreden. Echter maakten ze voor een gameserie als Gex graag een uitzondering. Hier ontstond een kleine verrassing, want er stond zowaar een korte demo klaar van Gex: Enter The Gecko.

Voor mij was dit echt een trip down memory lane. Wat was het een genot om deze game van de Nintendo 64 weer eens te kunnen spelen. Ik kreeg wel de waarschuwing dat het een erg vroege versie was en dat bleek ook wel. De game voelde nog erg clunky aan, alsof ik letterlijk weer achter een Nintendo 64 zat. Dat zal toch niet de bedoeling gaan worden van deze trilogie, mag ik hopen. Er waren al wel wat verbeteringen te zien. De omgevingen hadden een moderner sausje gekregen, de game speelde fijn op de Nintendo Switch qua besturing en de muziek leek ook een upgrade te hebben gekregen. Het was echter nog te vroeg om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. De game moest echt nog flink gepolijst worden. Er werd mij gelukkig verzekerd dat alle Gex-games nog een metamorfose zullen ondergaan, maar wel trouw blijven aan het origineel.

Vol verwachting klopt mijn hart

Dat Limited Run Games goed is in het distribueren van mooie fysieke games wist ik wel. Ze nemen echt de tijd om een waardige editie te maken van verschillende soorten games bij allerlei gamebedrijven. Er is veel samenwerking en dat is goed te zien in het brede aanbod aan titels. Des te leuker vond ik het om te horen dat ze ook een selectie aan games zelf uitgeven. Recent hadden ze nog prachtige edities van Rocket Knight Adventures: Re-Sparked en nu dus de Gex Trilogy. In deze triologie vind je Gex, Gex: Enter The Gecko en Gex 3: Deep Cover Gecko. Er werd mij een release beloofd rond de herfst van dit jaar. Zou jij (weer) aan de slag gaan met Gex?

