The Legend of Zelda: Skyward Sword-muziek toegevoegd aan Nintendo Music

Ja, je leest het goed: de bibliotheek van Nintendo Music is ook vandaag weer uitgebreid! Ditmaal is de muziek van The Legend of Zelda: Skyward Sword toegevoegd. Dat spel verscheen oorspronkelijk in 2011 op de Nintendo Wii, maar later is er evenals in 2021 een HD-versie van de game op de Nintendo Switch verschenen. Er bestaat dus een grote kans dat je de deuntjes van deze titel voluit mee neuriet tijdens het spelen.

Gelukkig hoef je nu dus niet per se meer The Legend of Zelda: Skyward Sword op te starten om van de muziek te genieten. Er staan namelijk 186 nummers op Nintendo’s muziekdienst. Die zijn goed voor maar liefst 5 uur en 24 minuten aan muziek! Uiteraard is het ook nu weer mogelijk om bepaalde liedjes te verlengen tot wel 60 minuten, waardoor jij als fan nog langer kunt genieten.

Als je op deze link klikt, via een apparaat waarop de app geïnstalleerd staat, dan kun je onder andere luisteren naar File Select, Skyloft, The Black Tornado en nog véél meer! Welk liedje uit dit Zelda-spel zet jij zo meteen als eerst op?