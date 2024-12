Agatha Christie: Death on the Nile aangekondigd voor Nintendo Switch

Agatha Christie fans opgelet! Ontwikkelaar Microids heeft bekendgemaakt dat er volgend jaar opnieuw een bewerking van een Agatha Christie klassieker voor de Nintendo Switch verschijnt, namelijk Agatha Christie: Death on the Nile. De game verschijnt ergens in 2025, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Wel is er een onthullingsteaser gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.

Liefhebbers weten dat dit niet de eerste gameversie van een Agatha Christie klassieker is. In 2020 verscheen Agatha Christie – The ABC Murders. En in 2023 bracht Microids Agatha Christie – Murder on the Oriënt Express uit. Gebaseerd op de gelijknamige boeken brachten beide games de klassieke verhalen voor gamers tot leven. Zo vonden wij Agatha Christie – Murder on the Oriënt Express een geslaagde hervertelling (lees hier onze review).

Nu met de aankondiging van Agatha Christie: Death on the Nile volgt er weer een gamevertaling van een Agatha Christie meesterwerk. Ook dit keer belooft het een avontuurlijke detective game te worden die een frisse twist geeft aan een alom bekend verhaal. Het verhaal speelt zich af in Egypte in de jaren 70. Je speelt als Hercule Poirot en detective Jane Royce en probeert twee gerelateerde mysteries op te lossen. Spelers staat een reis te wachten vol met intriges, teleurstellingen en onverwachte onthullingen. Microids belooft dat zelfs Agatha Christie fans verrast zullen worden door de wendingen en mysteries in deze hervertelling.

Voor wie de Agatha Christie games nog niet gespeeld heeft en alvast in de stemming wil komen, momenteel zijn Agatha Christie- Murder on the Oriënt Express en Agatha Christie – The ABC Murders in de aanbieding in de Nintendo eShop.

Kijk jij uit naar weer een game vertaling van een van Agatha Christie’s klassiekers? Laat het ons weten in de reacties!