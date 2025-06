The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom toegevoegd aan Nintendo Music

Vorige week werd nog de soundtrack van Splatoon aan Nintendo Music toegevoegd. Deze week is het aan de beurt aan de enorme soundtrack van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Het gaat om ruim 340 nummers, wat een ontzettend groot aantal is. Het biedt daarmee voor bijna 12 uur aan luisterplezier. Bovendien zijn er 185 nummers verlengbaar te luisteren.

De soundtrack is vanaf nu te luisteren in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Je kan de playlist hier luisteren. Naast de app is ook een abonnement op je Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) benodigd. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

