Yakuza 0 Director’s Cut krijgt overview trailer

Op de launchdag van de Nintendo Switch 2 zal ook Yakuza 0 Director’s Cut beschikbaar zijn en hieronder kun je een overview trailer van deze game bekijken. Deze tien jaar oude klassieker krijgt overigens geen simpele Switch 2-port. De Yakuza 0: Director’s Cut krijgt namelijk nieuwe cutscenes, een 4-player online modus waar je los kunt gaan met al je nieuwe gevechtstechnieken en een Engelse voiceover.

We kunnen al bijna 20 jaar genieten van de Yakuza-serie, die inmiddels ook in het Westen ‘Like a Dragon’ heet. Deze open wereld-avonturengame speelt zich af in een omgeving die losjes is gebaseerd op het entertainment district van Tokyo. In deze sector weet georganiseerde misdaad vaak een voet aan de grond te krijgen, en dat is voor de Japanse yakuza niet anders. En hoewel je als terughoudende Yakuza Kazuma Kiryu veel in aanraking komt met deze criminelen in deze actievolle game, is Yakuza zoveel meer dan dat. De side-quests in alle soorten en maten, de personages en het brede scala minigames zorgen er regelmatig voor dat het verhaal even niet de prioriteit krijgt.