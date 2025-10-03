The Pale Beyond krijgt fysieke Switch-release

The Pale Beyond is al een jaar of twee te spelen op je Nintendo Switch, maar is tot dusver alleen verkrijgbaar geweest als digitale download. Tot dusver. Super Rare Games gaat namelijk een fysieke editie uitbrengen. En die is ook met recht ‘rare’ te noemen, want er worden maar 3000 exemplaren uitgebracht.

Deze limited-edition fysieke release van The Pale Beyond verschijnt op 9 oktober, dus dat is al over een kleine week. Naast de game krijg je er ook wat leuke extraatjes bij, zoals trading cards, stickers en een ouderwetse gamehandleiding – in kleur! Daarnaast is het hoesje voorzien van kleurrijk artwork aan de binnenkant. Pre-orderen is al mogelijk. Dat doe je op de officiële website van Super Rare Games. De game kost € 42,66. Er zijn ook losse booster packs voor de trading cards verkrijgbaar.

Meer weten over deze survival RPG van Fellow Traveler en Bellular Studios? Lees dan ons artikel over de originele release.