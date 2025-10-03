Nieuwe gameplay van Kirby Air Riders toont Mount Amberfalls

Kirby Air Riders komt al over anderhalve maand uit en daarom vond Sakurai en zijn team het hoog tijd om nog wat meer gameplay over de game te delen. In het onderstaande clipje zien we hoe er met Chef Kawasaki over Mount Amberfalls wordt geracet. Tijdens de race zien we ook veel gameplay principes uit de Direct van twee maanden geleden weer voorbij komen. Zo zien we hoe Sakurai door scherpe bochten Star Slide en goed gebruikmaakt van zijn Boost Charge. Bekijk de beelden hieronder:

Watch Mr. Sakurai play through the Mount Amberfalls course in this video overview! The course begins at the summit of a mountain, and as Mr. Sakurai rides his way down, he'll show you how to use Star Slides and Boost Charges to navigate various turns and forks in the path. Take a… pic.twitter.com/VZTnnSFSqq — Kirby Air Riders (@KirbyAirRiders) October 2, 2025

Kirby Air Riders komt op 20 november uit voor de Switch 2. In aanloop naar de release krijgen we in de komende weken ook nog een tweede Kirby Air Riders Direct. Wanneer deze exact plaatsvind weten we nog niet. Daar over horen we later meer. Wij hebben Kirby Air Riders op Gamescom al even mogen spelen lees hier wat wij er toen van vonden. Ben jij van plan om binnenkort met Kirby Air Riders aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!