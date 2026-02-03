The Posthumous is Investigation is aangekondigd voor de Nintendo Switch

Mother Gaia Studio heeft aangekondigd dat The Posthumous Investigation uit zal komen op de Nintendo Switch. Een releasedatum is er nog niet. Wel is de studio hard aan het werk om deze versie werkelijkheid te maken.

The Posthumous Investigation is een detectivegame met een timeloop en speelt zich af in Rio de Janeiro in 1937. Je onderzoekt de dood van Brás Cubas, die je op een opvallende manier zelf heeft ingehuurd om zijn moord op te lossen. Zijn geest zit vast in een dag die steeds opnieuw begint.

Tijdens het spel volg je veertien verdachten en leer je hun dagelijkse routines kennen. Hierdoor ontdek je tegenstrijdige verklaringen. Door kennis uit eerdere pogingen te gebruiken, kom je steeds dichter bij de waarheid. De game heeft een stijl die sterk lijkt op typische noir detectivefilms.

Kan jij de dader pakken? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!