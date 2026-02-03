Vampire Therapist is aangekondigd voor de Nintendo Switch

Little Bat Games heeft samen met Ultimate Games S.A. aangekondigd dat Vampire Therapist uit zal komen op de Nintendo Switch. De game staat gepland voor release op 17 februari 2026.

In Vampire Therapist speel je als een voormalige Wild West-revolverheld die is veranderd in een vampier. In plaats van te vechten, help je andere vampiers met hun emoties en de problemen die komen kijken bij het eeuwige leven. De game werd genomineerd voor een BAFTA en combineert humor, gothic-sfeer en een unieke setting boven een gothclub in Duitsland.

De Switch-versie bevat de volledige game, alle gratis updates en de Couples Therapy DLC. De besturing is aangepast voor controllers, zodat je lekker vanaf de bank kunt spelen. Onderweg gebruik je op een speelse manier echte therapietips om vampiers te helpen beter om te gaan met hun gevoelens.

Ga jij vampiers helpen met hun problemen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!