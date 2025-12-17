Releasedatum voor Factorio Nintendo Switch 2-Edition en Space Age-DLC

Eind oktober werd bekendgemaakt dat Factorio een Nintendo Switch 2-Editie zou krijgen. Dit nieuws onthulden de developers toen op de officiële website van de game. De verwachting was dat de S2-editie nog ergens dit jaar zou uitkomen, maar wanneer precies bleef onduidelijk. Inmiddels kunnen we uit de listing in de Nintendo eShop opmaken dat de Switch 2-versie van Factorio op 22 december uitkomt. En dat de titel €32,00 moet gaan kosten. Heb jij Factorio al voor de Switch 1 en wil je upgraden naar deze nieuwe versie? Dat is gelukkig helemaal gratis.

Factorio

Factorio is een bouw-en-management-sim die sinds 2023 te spelen is op de originele Nintendo Switch. De naam verklapt het al een beetje: je moet fabrieken bouwen en managen. En daar komt heel wat bij kijken. Je hebt grondstoffen nodig, maar ook infrastructuur en manieren om je productielijnen te automatiseren. Een flinke dosis creativiteit bij het ontwerpen van je industrie is mooi meegenomen. In de Switch 2 Edition zit alles wat ook in het origineel zit. Daarnaast kun je ook de nodige verbeteringen verwachten, zoals een scherpere resolutie, snelle laadtijden, een variabele refresh rate en de mogelijkheid om grotere bases te bouwen. Als kers op de taart ondersteunt deze nieuwe editie van Factorio ook de muismodus van de Switch 2.

Space Age DLC

Wie na de basisgame nog niet genoeg fabrieken en raketten heeft gebouwd kan vervolgens aan de slag met de Space Age DLC. Deze uitbreiding vervolgt de reis van de speler na de raketlanceringen. Ontdek nieuwe werelden met unieke uitdagingen, benut hun bijzondere grondstoffen voor geavanceerde technologische vooruitgang én beheer je vloot van interplanetaire ruimteplatforms. De Space Age DLC verschijnt ook op 22 december en lijkt net als de S2-editie van Factorio voor een bedrag van €32,00 over de digitale toonbank te gaan.

Ga jij voor de Factorio Switch 2-Edition en Space Age DLC?