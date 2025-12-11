Big Hops springt op 12 januari naar de Switch

Na de Kickstarter van eerder dit jaar was het al duidelijk dat Big Hops naar de Nintendo Switch zou komen. Van een releasedatum was nog geen sprake, tot nu. Chris Wade van ontwikkelaar Luckshot Games heeft namelijk op Bluesky een releasedatum voor Big Hops onthuld. Deze 3D-platformer zal op 12 januari 2026 naar de Nintendo Switch (2), PlayStation 5 en pc springen.

In de 3D-platformer Big Hops speel je als de jonge kikker Hop. Hop is ontvoerd door Diss, want Diss heeft je hulp nodig bij een mysterieuze en superbelangrijke missie. Allemaal leuk en aardig, maar Hop wil liever terug naar huis. Na een kleine zoektocht biedt een oude wasbeer aan je te helpen, mits je een aantal onderdelen voor hem vindt. En om dat te doen zul je nogal wat capriolen moeten uithalen!

