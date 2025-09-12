The Super Mario Galaxy Movie is bevestigd

We hadden het er vanochtend al over: zal de nieuwe Super Mario-film over het populaire Super Mario Galaxy gaan? Nou en of! De geruchten leken al redelijk voor zich te spreken, maar zojuist is het officieel bevestigd in de Nintendo Direct. Na een prachtige, kleurrijke introductievideo met de iconische soundtrack kwam de titel in beeld te staan: The Super Mario Galaxy Movie. Vanaf april volgend jaar kunnen we deze film in de bioscoop bewonderen. Dat valt natuurlijk prachtig samen met het jaar waarin Super Mario Bros 40 jaar oud wordt. Miyamoto noemt deze film dan ook het hoofdevenement van het 40-jarige jubileum. Studio Illumination, ook bekend van Despicable Me en Sing, zal wederom de animatie op zich nemen. Daarom kwam in de Nintendo Direct ook CEO van Illumination Chris aan het woord. Hij maakte niet alleen van het moment gebruik om zijn enthousiasme te delen, maar had ook nog wat aankondigingen in petto!

Wie fan was van de vorige soundtrack is vast blij te horen dat Brian Tyler weer zal componeren. Ook de acteurs die de hoofdrollen hun stemmen in het eerste deel gaven keren terug. Dat betekent Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Peach, Charlie Day als Luigi, Keegan-Michael Key als Toad, Kevin Michael Richardson als Kamek en uiteraard Jack Black als Bowser. Tot slot deelt Chris dat er nog hard gewerkt wordt aan de film, maar dat hij hoopt in de toekomst snel meer te kunnen delen. We houden onze ogen dus open en houden jullie op de hoogte! Na de stream kun je hieronder het stukje met de aankondiging zien.