Heet de volgende Mario-film ‘The Super Mario Galaxy Movie’?

Volgend jaar april moet de tweede Mario-film verschijnen, maar tot nu toe weten we behalve de releasedatum helemaal niets over de film. Hoewel er geruchten zijn dat we binnenkort een eerste trailer gaan krijgen, mogelijk zelfs in de Direct van vanmiddag zijn er geen concrete dingen bekend. Wel lijkt het dat de naam bekend is geworden. Dit door twee verschillende dingen.

Zo heeft Universal Studios in meerdere talen een domeinnaam geregistreerd. Voor Engelse regio’s is het supermariogalaxy.movie (site is inactief), dit komt overeen met thesupermariobros.movie voor de eerste film. Volgens Necrolipe zijn ook supermariogalaxy-lefilm.com en supermariogalaxy-lapelicula.com. Een leaker Kurakasis zei bovendien: world no galaxy yes.

Een tweede hint komt al vanaf juli dit jaar op Reddit. De foto is daar verwijderd door Reddit’s filters, maar online natuurlijk te vinden. In eerste instantie werd er gedacht dat dit nep was, maar de namen van de bussen, Brooklyn Bounce en Desert Detour, hebben in Canada in elk geval officieel een trademark gekregen. Dit was ook al in juli. In die lijst staan ook nog de namen Lost Cove, Space Mischief, Castle Crush en Cosmic Quest.