Zijn dit gelekte beelden van de filmset van The Legend of Zelda-film?

Kort na de lancering van Nintendo Today bracht de app de releasedatum van de life-action film van The Legend of Zelda naar buiten. Diezelfde maand, ook in maart, werd er bekendgemaakt dat de film in Nieuw-Zeeland wordt opgenomen. De opnames zouden plaatsvinden van 4 november 2025 tot en met 7 april 2026. Daarom is het best merkwaardig dat er een filmpje gelekt is op sociale media die een kijkje achter de schermen toont. Natuurlijk is het niet honderd procent zeker of de beelden daadwerkelijk voor de desbetreffende film zijn, maar de outfit van Zelda is wel duidelijk te herkennen. Daarnaast past het natuurgebied ook prima in het rijtje thuis.

De Zelda-film zal op 26 maart 2027 verschijnen. Hoewel dat dus nog even duurt, blijft officiële informatie logischerwijs erg schaars. Mocht er nieuwe informatie met de wereld gedeeld worden, dan lees je dat natuurlijk hier op Daily Nintendo.