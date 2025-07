[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 30

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV [Switch 2]

Volledige Prijs in de Nintendo eShop: €79,99– 24 juli [Switch 2 Upgradepack : €19,99]

Eind vorig jaar verscheen Super Mario Party Jamboree, de nieuwste telg van de Mario Party franchise. De game was als vanouds ontzettend vermakelijk, met maar liefst zeven spelborden waarin spelers met elkaar kunnen strijden om die felbegeerde sterren te pakken. Nieuw in deze versie was daarnaast de Koopatlon. In deze modus kunnen maar liefst 20 spelers proberen de beste score neer te zetten door minigames te spelen, waarvan er in deze versie wel meer dan 110 zitten. Een mooi feestje dus, maar Nintendo bleek nog niet helemaal klaar te zijn met die game.

Deze week verschijnt namelijk de Switch 2 versie. Naast dat deze ge-update is voor je Switch 2 zit er een hele nieuwe uitbreiding bij, vol met spelelementen die je alleen met de Switch 2 kunt ervaren! Zo zijn er nieuwe mini-games die gebruik maken van de muis en de microfoon, maar wordt vooral de USB-C-camera ten volste gebruikt! Zie je eigen hoofd tijdens de mini-games en speel zelf mee tijdens Bower’s nieuwe TV show! De game is zowel als pakket of als uitbreiding te kopen voor als je de Switch versie al hebt. Wij mochten de game al eens proberen, hier kun je lezen wat we ervan vonden.

Wild Hearts S [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99– 25 juli

Wild Hearts S is een Montser Hunter stijl game, waarin je jaagt op gigantische beesten in het ruige landschap van Azuma. Deze prachtige fantasiewereld is geïnspireerd door feodaal Japan, maar dan wel met enorme monsters. Maak een breed scala aan ‘Karakuri’ om te helpen bij de jacht en gebruik uniek vervaardigde wapens om de beesten en hun natuurlijke krachten te lijf te gaan. Speel de game alleen of samen met maximaal 4 spelers online of in lokale coöp. Benieuwd naar de game? Er is inmiddels een demo te downloaden.

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99– 25 juli

In No Sleep For Kaname Date ben je speciaal agent Kaname Date. In je linkeroog is de geavanceerde AI Aiba ingebouwd. Jouw missie is het opsporen van internet idool Iris. Iris zit vast in een mysterieuze ontsnappingsgame. Duik in de dromen van de mensen die je ondervraagt en los hersen krakende puzzels op om de waarheid te ontdekken. Lukt het jou om Iris te redden? Wij hebben de game al even voor jullie gespeeld, onze review kun je hier lezen!

Wat verder verschijnt in de week van 21 tot en met 27 juli

22 juli – Monument Valley 3

22 juli – Misc: A Tiny Tale

22 juli – Hyper Spaced

23 juli – WWE 2K25 Standard Edition

23 juli – WWE 2K25 The Bloodline Edition

23 juli – WWE 2K25 Deadman Edition

23 juli – Doronko Wanko

23 juli – Secret Paws: Cozy Offices

23 juli – Arcana Famiglia Rinato

24 juli – And Roger

24 juli – Ed & Edna Grand Prix – Racing Champions

24 juli – Hatsune Miku Logic Paints S+

24 juli – Transporter

24 juli – Zero Sum Heart

24 juli – Korean Drone Flying Tour Uiwang-si

24 juli – Tiny Titans Card Rumble

24 juli – Peek a Fish!

24 juli – Boba Tea Merge

24 juli – Picture Treasure Hunt

24 juli – Soma

24 juli – Make it! Choco Banana

24 juli – EGGCONSOLE ‘Hydlide 3 S.V.’ PC-9801

24 juli – Tung Tung Tung Sahur Report

24 juli – Noah’s Dillema

25 juli – Sugardew Island: Your Cozy Farm Shop

25 juli – Teraslide

25 juli – Pro Craps

26 juli – FPS Bullet Storm

