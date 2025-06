The World Ends with You-regisseur verlaat Square Enix

Tatsuya Kando, regisseur van de The World Ends with You-serie heeft laten weten dat hij na 29 jaar Square Enix heeft verlaten. Dat bericht deelde hij op X. Kando was als regisseur betrokken bij alle games uit de serie, zoals The World Ends with You: Final Remix en NEO: The World Ends with You. Daarnaast werkte hij als animator supervisor aan games als Kingdom Hearts en Final Fantasy. Wat de precieze reden is voor zijn vertrek wordt niet duidelijk uit het bericht. Het zou gaan om een persoonlijke kwestie. Onbekend is ook wat Kando in de toekomst gaat doen. Gelukkig geeft het bericht aan dat hij zich wel blijft richten op het creëren van content, maar in welke vorm blijft gissen. Het volledige bericht luidt (vertaald met Google Translate):

“Dit is een persoonlijke kwestie, maar ik heb Square Enix per 31 mei verlaten. De afgelopen 29 jaar heb ik de kans gehad om aan vele projecten te werken, waaronder Final Fantasy, Kingdom Hearts en The World Ends with You en de ervaringen die ik heb opgedaan zijn onvervangbaar. De steun van iedereen die de games heeft gespeeld, was ongelooflijk bemoedigend en diende als een drijvende kracht die me elke dag verder stuwde in de ontwikkeling. Ik ben jullie enorm dankbaar – heel erg bedankt! In de toekomst zal ik mijn best blijven doen om leuke content te maken die iedereen een glimlach bezorgt.”

私事ですが、5月31日をもって、株式会社スクウェア・エニックスを退職しました。



在籍した29年間、「ファイナルファンタジー」「キングダム ハーツ」「すばらしきこのせかい」などなどなど。。。たくさんのプロジェクトに関わらせていただき、かけがえのない経験を積むことができました。 — 神藤 辰也 (@tatsuyakando) June 1, 2025