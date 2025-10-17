Plants vs. Zombies: Replanted ontvangt nu al een launchtrailer

De game moet nog uitkomen, maar toch is er al een launchtrailer onthuld voor Plants vs. Zombies: Replanted. De video benadrukt de HD-beelden en kenmerkende verdedigingsgameplay waar zowel fans als nieuwe spelers zeker van zullen genieten. Plants vs. Zombies: Replanted verschijnt op 23 oktober voor zowel de Nintendo Switch als Switch 2. De titel gaat voor beide consoles voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank.

In Plants vs. Zombies: Replanted keer de klassieker terug, maar dan groter, kleurrijker en gekker dan ooit tevoren! Dat betekent dat spelers opnieuw kunnen genieten van de welbekende achtertuingevechten, maar dan met nieuwe levels, verrassende wendingen en zelfs dingen over de franchisegeschiedenis. Tevens is er nu een lokale coöpstand aanwezig zodat je samen met een vriend jullie achtertuin kunnen verdedigen, want daar draait deze game nou eenmaal om. Verder zijn de klassieke minigames, waaronder Wall-Nut Bowling, natuurlijk ook weer aanwezig. Dus, ben jij er klaar voor om die zombies een lesje te leren?

Staat Plants vs. Zombies: Replanted op jouw lijstje? Over zes dagen is het zover!