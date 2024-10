Level 5 suggereert dat Nintendo graag een nieuwe Professor Layton wou zien

Tijdens de laatste “Level-5 Vision 2024” showcase liet Level-5 de nieuwe trailer van Profesor Layton and the New World of Steam zien. We wisten inmiddels al een tijdje van de titel, en het gaat helaas ook nog even duren voordat we ervan kunnen genieten. De game staat namelijk pas gepland in 2025. Het is tegen die tijd wel precies 8 jaar sinds het laatste deel in de Layton franchise, iets wat toch wel een beetje opvalt. Want waarom is er na al die tijd toch nog voor een nieuw deel in deze franchise gekozen? Wat de reden ook mogen zijn, we hebben het waarschijnlijk niet eens aan Level-5 zelf te danken. Volgens Level-5’s CEO Akihiro Hino hebben we er een heel ander bedrijf aan te danken, een bedrijf dat hij simpelweg ‘N’ noemt.

Nieuwe informatie komt uit de Tokyo Game Show 2024

Tijdens de Tokyo Game Show 2024 deed Hino mee aan een gesprek waar o.a. Dragon Quest serie bedenker Yuji Horii ook aan meedeed. Tijdens dit gesprek ging het plots over de nieuwe Professor Layton, waarbij Hino aangaf helemaal geen plannen te hebben voor een nieuwe titel. Hij had er eerder zijn bedenkingen over, aangezien het alweer bijna 10 jaar geleden was sinds de vorige game. Ook vond hij dat de serie een ‘prachtig’ einde had gekregen. Hij begon pas van gedachten te veranderen nadat hij wat aanmoediging kreeg vanuit de industrie.

“Certain individual(s) from the industry really wanted us to release a new game…we had a strong push coming from company “N.” When I heard these opinions, I started to think it would be good to make a new game so that fans could enjoy the series at the level of quality provided by the latest console.”

Het is erg waarschijnlijk dat hij met ‘N’ Nintendo bedoeld. Professor Layton was één van de populairste exclusieve Nintendo DS’s games, en Nintendo is in het westen de uitgever van verschillende Layton titels. Het is dus niet raar om te denken dat iemand vanuit Nintendo vraagt om de comeback van de franchise. Ook omdat we, naast Layton’s Mystery Journey, nog geen Layton titel op de Switch hebben met de professor zelf in de hoofdrol. Maar daar komt volgend jaar dus verandering in! Kijken jullie uit naar de nieuwe puzzel game? Laat het weten in een reactie hieronder!