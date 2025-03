Tinkertown krijgt launchtrailer

Onlangs werd al bekend dat de Switch-versie van Tinkertown een nieuwe releasedatum heeft gekregen, namelijk 10 maart. Inmiddels is de game dan ook verkrijgbaar en daar hoort uiteraard een launchtrailer bij, welke je hieronder kunt bewonderen.

Tinkertown is een multiplayer sandbox game, waarin je zelf kunt bepalen wat je wilt doen. Pak een schep, pikhouweel of zwaard en betreed een magische wereldvol schatten, magie en natuurlijk gevaren. Verzamel wat je nodig hebt en bouw je eigen fantasy koninkrijk. Van een simpele hut voor avonturiers tot complete kleine steden, alles is mogelijk in Tinkertown.

Bouw je eigen equipment en bepak je personage met alles wat hij nodig heeft om het avontuur aan te gaan. Jij bepaalt: wordt je een jager, krijger, magier of iets er compleet tussenin? Keer elke steen om in dit magische koninkrijk, verken donkere kerkers met gevaarlijke vijanden, vind vele verschillende materialen en ontdek nieuwe recepten waarmee je honderden voorwerpen kunt bouwen. Van krachtige wapens en uitrustingen tot meubels en andere decoratieve dingen: in Tinkertown zul je alles kunnen vinden om een prachtige wereld te maken.