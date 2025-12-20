Cast n Chill ontvangt launch-trailer voor beide Switch-versies

Sinds twee dagen kunnen Switch- en Switch 2-bezitters lekker rustig vissen vangen in Cast n Chill. Om dat te vieren heeft Nintendo of America vannacht een launch-trailer op haar YouTube-kanaal gezet. Zoals je van ons gewend bent, kun je die ook nu weer onderaan dit artikel vinden. Beide versies van het spel gaan normaal gesproken voor een bedrag van €14,79 over de digitale toonbank. Echter is deze titel tot 11 januari 2026 met 25 procent korting aan te schaffen.

Cast n Chill is een relaxte visgame waarin jij zelf het tempo bepaald. Of je nu dobbert op een rustige plas, rondsnuffelt lang een kronkelende rivier of je hengel uitgooit in zout zeewater: het kan allemaal! In totaal zijn er maar liefst 50 verschillende vissen te vangen, maar voordat je ze allemaal kunt vinden moet je ook jouw uitrusting verbeteren. Met alleen een simpele hengel kom je er namelijk niet! Dankzij de co-op-modus is het mogelijk om samen met een vismaatje aan de slag te gaan, al heb je ook altijd een trouwe viervoeter aan je zij.

Wist je trouwens al dat de Switch-versie gratis te upgraden is naar de Switch 2-versie? Als je dat doet kun je genieten van verbeterde visuele effecten en van 120 beelden per seconden bij een resolutie van 1080p.