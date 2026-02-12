Tiny Garden verschijnt later deze maand op Switch

Vorig jaar verscheen Tiny Garden al op Steam, maar Super Rare Originals en Ao Norte hebben nu ook de releasedatum voor de Switch-versie onthuld. De Switch-versie van de cozy puzzelgame moet op 26 februari verschijnen in de eShop. Niet alleen bevat het het basisspel, ook zullen alle DLC’s toegevoegd zijn aan deze versie.

In Tiny Garden heb je een virtuele versie van een ouderwetse clam-shell speeltje. In dit speeltje kun je je eigen huisje en tuintje maken. De game is een heerlijk rustige ervaring. Zo heb je geen scores, tijdslimieten of andere punten waar je aan moet denken. Het spel is volledig zonder druk op de speler. Door het draaien van de hendel zul je de game verder kunnen laten gaan om zo je planten te laten groeien. Daarnaast zitten er ook een aantal verborgen geheimen in je speeltje.