TOKYO PSYCHODEMIC krijgt westerse release

Grote kans dat je nog nooit van TOKYO PSYCHODEMIC hebt gehoord. Voor wie de wereld van visual novels volgt, zal de naam mogelijk een belletje doen ringelen. Echter, om een goede reden zal dat niet zijn. Oorspronkelijk stond er er een release op 30 mei gepland in Japan inclusief de Engelse taal. De release kwam, maar de Engelse taal was onvindbaar. Pas later die dag kwam er een statement naar buiten dat de Engelse taal op een later moment zou worden toegevoegd. Dat is niet goed gevallen bij veel westerse fans die de game al hadden gekocht of gepre-orderd.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, waren de Japanse reviews van TOKYO PSYCHODEMIC ronduit slecht te noemen. Zo werkte de besturing slecht en was de game veel te kort om het hoge prijskaartje te rechtvaardigen. Ondanks alles is nu onthuld dat de game naar het Westen komt en dat de Engelse taal eindelijk toegevoegd gaat worden. De game zal volgende week op 28 november verschijnen. Of de Japanse fysieke Switch-release een update zal krijgen met de Engelse taal, is nog niet duidelijk.

In deze detectivegame zal je zaken moeten zien op te lossen. Om hints te verzamelen zal je onder andere gebruik moeten maken van bewakingsbeelden. Vervolgens kan je door hints te combineren de zaken oplossen. Meer informatie is op de officiële site te vinden.

Hoe lijkt jou TOKYO PSYCHODEMIC? Laat het ons weten in de reacties!